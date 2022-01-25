Царьград

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В Кемерове автомобилистка сбила насмерть насмерть пешехода и уехала

В Кемерове автомобилистка сбила насмерть насмерть пешехода и уехала

В Рудничном районном суде Кемерова будет рассматриваться дело по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», возбуждённое в отношении 37-летней автомобилистки, убившей своей машиной человека.

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