В Кемерове автомобилистка сбила насмерть насмерть пешехода и уехала

В Рудничном районном суде Кемерова будет рассматриваться дело по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», возбуждённое в отношении 37-летней автомобилистки, убившей своей машиной человека.