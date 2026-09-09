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«Запад начинает опаздывать»: РФ может вести переговоры, не останавливаясь на фронте

«Запад начинает опаздывать»: РФ может вести переговоры, не останавливаясь на фронте

Активизация переговорного процесса в последние дни – прямое следствие не слов, а действий России. На этот факт обращает внимание политолог Юрий Баранчик.

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