Американских военных раскритиковали за неудачный календарь с кошками

Инженерный корпус Армии США, который отвечает за строительство объектов инфраструктуры американской армии, подвергся критике за выпущенный календарь на 2023 год с фотографиями строительных объектов с пририсованными к ним "гигантскими" кошками.
Инженерный корпус Армии США, который отвечает за строительство объектов инфраструктуры американской армии, подвергся критике за выпущенный календарь на 2023 год с фотографиями строительных объектов с пририсованными к ним "гигантскими" кошками.
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