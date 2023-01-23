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Американских военных раскритиковали за неудачный календарь с кошками

Американских военных раскритиковали за неудачный календарь с кошками

Инженерный корпус Армии США, который отвечает за строительство объектов инфраструктуры американской армии, подвергся критике за выпущенный календарь на 2023 год с фотографиями строительных объектов с пририсованными к ним "гигантскими" кошками.

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