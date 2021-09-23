Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр
    Это госдура приняла закон для себя! Где взять 120 тыр простому работяге, даже если захочет заняться фитнесом!?????????Решение уже приня...
  • Дмитрий
    Выборы прошли, можно дальше изгаляться!Роспотребнадзор: ...
  • Дмитрий
    Это тех, кого проклинают водители, оформившие у них ОСАГО?Президент РФ Влад...

В Вологодской области полицейский вывел из леса заблудившуюся женщину

На имя начальника УМВД России по Вологодской области генерал-майора полиции Виктора Пестерева поступило благодарственное письмо со словами признательности подполковнику полиции начальнику МО МВД России «Верховажский» Сергею Федосееву.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх