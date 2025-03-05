Во Франции отрицают совместный визит Макрона, Стармера и Зеленского в Вашингтон

В Елисейском дворце опровергли информацию The Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы вместе с Зеленским отправиться в Вашингтон на следующей неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом.