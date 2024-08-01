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Аргументы и Факты

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Военные на ядерных учениях начали снаряжать ракеты-носители

Военные на ядерных учениях начали снаряжать ракеты-носители

Минобороны РФ рассказало о ходе третьего этапа учения нестратегических ядерных сил.В ведомстве сообщили, что личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов и задействованных подразделений авиации ВКС отработал вопросы получения специальных учебных боеприпасов и выхода в назначенные районы, а также приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения.

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