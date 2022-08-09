Суды Адыгеи заминировали

Суды Адыгеи заминировалиВ Республике Адыгея участились сообщения о минировании зданий. В полицию в очередной раз поступила информация, что здания Верховного суда Республики Адыгея и Майкопского городского суда якобы вот-вот взлетят на воздух.
Суды Адыгеи заминировалиВ Республике Адыгея участились сообщения о минировании зданий. В полицию в очередной раз поступила информация, что здания Верховного суда Республики Адыгея и Майкопского городского суда якобы вот-вот взлетят на воздух.
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