Живая Кубань

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Суды Адыгеи заминировали

Суды Адыгеи заминировали

Суды Адыгеи заминировалиВ Республике Адыгея участились сообщения о минировании зданий. В полицию в очередной раз поступила информация, что здания Верховного суда Республики Адыгея и Майкопского городского суда якобы вот-вот взлетят на воздух.

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