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Годами молил Бога о сыне, а затем хотел отдать жизнь за него: что стало с чудом выжившим ребенком Юрия Батурина, который родился с множеством патологий

Годами молил Бога о сыне, а затем хотел отдать жизнь за него: что стало с чудом выжившим ребенком Юрия Батурина, который родился с множеством патологий

Юрий Батурин – актер театра и кино, телеведущий, обладатель приза ХVII Международного телекинофорума «Вместе» и общественный деятель.

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