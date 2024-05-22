Годами молил Бога о сыне, а затем хотел отдать жизнь за него: что стало с чудом выжившим ребенком Юрия Батурина, который родился с множеством патологий

Юрий Батурин – актер театра и кино, телеведущий, обладатель приза ХVII Международного телекинофорума «Вместе» и общественный деятель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Американской девочке «с маской Бэтмена» в России установили расширители, которые закроют рубцы на ее лице за рекордно короткие сроки: как сейчас выглядит 5-летняя Луна Феннер
- Темнокожая копия отца: как сейчас выглядит незаконнорожденный сын Михаила Евдокимова от любовницы-мулатки
- Предсказал пандемию и конец СВО: 12-летний «Мальчик-Ванга», ослепший сразу после рождения, поражает людей своими сверхспособностями
Свежие комментарии