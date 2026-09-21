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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Дугласа: «Много клубов интересовались им после ЧМ, но он счастлив в «Зените». Переговоров не вел ни с кем»

Тьяго Фрейтас, агент  Дугласа Сантоса , рассказал об интересе к защитнику « Зенита » после участия в чемпионате мира-2026.

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