ФАС может начать контролировать работу маркетплейсов

Федеральную антимонопольную службу хотят наделить полномочиями контролировать работу маркетплейсов. Такой законопроект 5 марта внесли в Госдуму председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.