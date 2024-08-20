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Царьград

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В Чернушке неизвестный разбил камеры фиксации нарушений ПДД

В Чернушке неизвестный разбил камеры фиксации нарушений ПДД

Мужчине грозит штраф в размере стоимости комплексов видеофиксации.В Чернушке неизвестный разбил два передвижных комплекса фото- и видеофиксации нарушений ПДД на одной из центральных улиц города — Коммунистической.

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