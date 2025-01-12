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Царьград

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ВОЗ заверила: пандемии метапневмовируса не будет, заявил Сийярто

ВОЗ заверила: пандемии метапневмовируса не будет, заявил Сийярто

Венгерский министр Сийярто сообщил об отсутствии угрозы глобальной чрезвычайной ситуации из-за метапневмовируса, подтвержденное ВОЗ.

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