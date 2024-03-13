Россияне назвали персону, которой чаще всего ставят лайки в соцсетях

Исследования, проведенные Институтом социологии Российской академии наук (РАН), выявили интересные тенденции в поведении пользователей социальных сетей в России, особенно в отношении выражения симпатии и поддержки известным личностям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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