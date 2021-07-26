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ВВП "катком" прошелся по американской "демократии" (видео)

ВВП "катком" прошелся по американской "демократии" (видео)

На Валдайском дискуссионом клубе, Владимир Владимирович шикарно "проехался" по америкаканской дерьмократии.

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виктор масляев
по-моему, чистой демократии нигде нет, а в России нет и грязной демократии
Григорий Давидян
"Чистая" демократия сейчас в США. По определению - демократия является властью демократов.
Сергей
Государство вообще как институт управления это инструмент насилия. Вопрос только до какой степени?
Владимир Домнин
Слва нашему Президенту! Он закатал американскую демократию в асфальт. Теперь заживем свободно.
Федор Вострецов
Держать порох сухим! это главное!
iva ujgi
Да уж, закатал и укатал от сосмеху пиндосов

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