Дискуссии о политике "Не в стороне"ВВП "катком" прошелся по американской "демократии" (видео)На Валдайском дискуссионом клубе, Владимир Владимирович шикарно "проехался" по америкаканской дерьмократии.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвиктор масляевпо-моему, чистой демократии нигде нет, а в России нет и грязной демократииГригорий Давидян"Чистая" демократия сейчас в США. По определению - демократия является властью демократов.ССергейГосударство вообще как институт управления это инструмент насилия. Вопрос только до какой степени?Владимир ДомнинСлва нашему Президенту! Он закатал американскую демократию в асфальт. Теперь заживем свободно.ФВФедор ВострецовДержать порох сухим! это главное!iva ujgiДа уж, закатал и укатал от сосмеху пиндосовКомментировать
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