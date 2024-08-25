Три тысячи астраханцев устроили в центре города массовый велопробег

Самому маленькому велосипедисту исполнилось всего 2 года, а самому возрастному – 84. Накануне в Астрахани в 14-й раз состоялся велопарад, посвященный в этом году памяти ветерана Великой Отечественной войны Юрия Ивановича Филимонова.
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