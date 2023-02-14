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Один удар «ПСЖ» за 1-й тайм против «Баварии» – его худший результат в ЛЧ с 2016 года

Один удар «ПСЖ» за 1-й тайм против «Баварии» – его худший результат в ЛЧ с 2016 года

«ПСЖ» впервые с 2016 года нанес лишь один удар за первый тайм матча Лиги чемпионов. Парижане принимают «Баварию» (0:0, перерыв) в 1/8 финала ЛЧ.

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