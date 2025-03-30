Сирия предложила миру вложиться в восстановление экономики страны

Власти Сирии призывают международное сообщество помочь реанимировать экономику страны. Как заявил новый министр экономики Нидаль аш-Шаар на торжественной церемонии объявления состава нового правительства, необходимо "восстановить все то, что было разрушено прежним режимом".
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