Гагин: около 20 украинских военных сдались в плен под Марьинкой

У села Георгиевка, расположенного в районе Марьинки, около двух десятков украинских военных решили сдаться в плен после неудачной попытки проведения ротации, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина.
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