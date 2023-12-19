Посол Бен Цви: Израиль не ведет переговоры о перемирии с ХАМАС

Израильская сторона не ведет переговоры о перемирии с палестинским исламистским движением ХАМАС. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал глава дипломатической миссии еврейского государства в Российской Федерации Александр Бен Цви.
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