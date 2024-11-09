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МВФ: экономический рост Финляндии замедлился из-за отказа торговать с Россией

МВФ: экономический рост Финляндии замедлился из-за отказа торговать с Россией

Специалисты всерьёз обеспокоены экономическими перспективами страны-члена ЕС.Международный валютный фонд призвал правительство Финляндии к более решительным действиям в области экономии и структурных реформ.

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