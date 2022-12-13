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«Нью-Джерси» прервал серию из 11 гостевых побед подряд, уступив «Рейнджерс». Рекорд НХЛ устоял (12)

«Нью-Джерси» прервал серию из 11 гостевых побед подряд, уступив «Рейнджерс». «Девилс» выигрывали у нью-йоркцев со счетом 3:1, но во втором периоде пропустили дважды за 7 секунд, а затем проиграли в овертайме (3:4 ОТ).

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