«Смертоносная борьба профессора Мориарти»: откуда взялось боевое искусство барицу

Долгое время считалось, что Артур Конан-Дойль выдумал название единоборства, чьи приёмы применяли Шерлок Холмс и профессор Мориарти во время схватки у Рейхенбахского водопада в Швейцарии, как и самих участников поединка.
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