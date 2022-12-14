Польша объявила Россию спонсором терроризма со второй попытки: В резолюцию включили Смоленск

Польский сейм со второй попытки всё-таки объявил Россию государством-спонсором терроризма.Со второго раза правящей партии Польши "Право и справедливость" удалось заставить сейм принять резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.
Польский сейм со второй попытки всё-таки объявил Россию государством-спонсором терроризма.Со второго раза правящей партии Польши "Право и справедливость" удалось заставить сейм принять резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.
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