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Теракт в "Крокус Сити Холле" поверг в шок и Россию, и страны мира

Теракт в "Крокус Сити Холле" поверг в шок и Россию, и страны мира

ФОТО: DMITRY GOLUBOVICH/GLOBALLOOKPRESS ЧТО ИЗВЕСТНО О ТЕРРОРИСТАХ? ПОСЛЕ "КРОКУСА" СТАЛИ СЛИВАТЬ ВСЕХ - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Теракт в "Крокус Сити Холле" поверг в шок и Россию, и страны мира - иностранные медиа пестрят сообщениями о случившемся.

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