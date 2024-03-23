ФОТО: DMITRY GOLUBOVICH/GLOBALLOOKPRESS ЧТО ИЗВЕСТНО О ТЕРРОРИСТАХ? ПОСЛЕ "КРОКУСА" СТАЛИ СЛИВАТЬ ВСЕХ - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Теракт в "Крокус Сити Холле" поверг в шок и Россию, и страны мира - иностранные медиа пестрят сообщениями о случившемся.