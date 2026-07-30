SHOT: Туристы заплатили 7500 за порцию сибаса на Москве-реке

Туристическая прогулка на теплоходе "Роза ветров" по Москве-реке обошлась паре в 21 тысячу рублей. После трапезы из морепродуктов, включая сибаса за 7500 рублей, пара перевела часть суммы официанту на его личный счёт.
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