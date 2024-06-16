Песков: Россия будет всеми возможными средствами добиваться достижения целей СВО

Россия будет отстаивать свои интересы и добиваться достижения целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале.
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