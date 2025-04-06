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Царьград

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Минобороны России: Войска 'Центр' углубились в оборону противника, 430 потерь ВСУ

Минобороны России: Войска 'Центр' углубились в оборону противника, 430 потерь ВСУ

Министерство Обороны России сообщило о продвижении войск группы "Центр" на Украине. За сутки украинские силы понесли потери до 430 военных в результате операций российской армии вглубь оборонительных рубежей противника.

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