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Анатолий Васильев, дедушка Юра из «Сватов», не отвечает внучке, родившейся с ним в один день

Анатолий Васильев, дедушка Юра из «Сватов», не отвечает внучке, родившейся с ним в один день

Анатолия Васильева узнают на улицах до сих пор — и не по светским выходам, а по двум ролям, которые зашли почти в каждый дом.

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