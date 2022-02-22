14 странных, а порой и жутких игрушек, которые лучше держать подальше от детей

Конечно, дети видят окружающий мир не так, как взрослые. Вот вы пробовали посмотреть уже во взрослом возрасте любимые мультфильмы нашего детства? Наверняка возникали вопросы: "Как мы могли это смотреть?" или как мы не замечали скрытых подтекстов.