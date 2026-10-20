Интернет помнит все.Ламин Ямаль и блогерша Инес Гарсия встречаются уже полгода. Испанский нападающий познакомился с девушкой через инстаграм (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
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