Экс-глава академии «Локо»: «Конти не сильнее Мампасси. Поменяли шило на мыло. Ошибочный трансфер!»

Владимир Кузьмичев высказался о центральных защитниках «Локомотива». — Поговорим о центре обороны. В чемпионат России железнодорожники войдут с парой защитников Конти – Магкеев? — У меня есть сомнения вообще по всем центральным защитникам, которые сейчас есть в составе.