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Военное обозрение

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Словакия покупает вертолеты Black Hawk вместо оказавшихся ненужными Viper

Словакия покупает вертолеты Black Hawk вместо оказавшихся ненужными Viper

После нескольких месяцев раздумий Словакия всё-таки решилась закупить 12 вертолетов UH-60 Black Hawk для своих военных.

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