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Азмун забил во 2-м матче подряд – «Герте». У него 2+1 в 3 последних играх в Бундеслиге

Азмун забил во 2-м матче подряд – «Герте». У него 2+1 в 3 последних играх в Бундеслиге

Форвард «Байера» Сердар Азмун открыл счет в матче с «Гертой» (4:1). Иранец забил гол во второй игре подряд, в последних трех матчах в Бундеслиге он набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас».

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