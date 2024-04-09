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Тульские новости

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Тульская компания «Хартия» поучаствовала в субботнике

Тульская компания «Хартия» поучаствовала в субботнике

6 апреля 2024 года во всех территориальных округах города Тулы проходил городской субботник. Сотрудники администрации, предприятий, коммерческих организаций и ответственные жители региона наводили порядок на улицах и общественных пространствах.

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