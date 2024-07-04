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Первые американские истребители F-16 прибудут в Украину в июле

Первые американские истребители F-16 прибудут в Украину в июле

Украинские власти планируют получить первый эшелон американских истребителей F-16 в июле этого года. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко.

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Комментарии
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АндрейБорков
К существенным изменениям на поле боя эти Ф-16 не приведут, но кровушки нашей попортят изрядно. Не все так просто и легко насчет ПВО, не все так однозначно. Особенно в плане передаче этих Ф-16 УкРуине и &quot;отвертке&quot; за эту передачу. Эта сраная Пидерландия, в смысле Голландия, спокойно и без ущерба для себя становиться на сторону УкРуины и ей за это ни хера не перепадает! Это как так? Это почему так? То есть страна передающая воюющей стране самолеты способные нести тактическое ЯО и просто тактическое оружие остается в стороне и считается нейтральной? Почему даже посол Пидерландии в наш МИД не вызван и ему не объявлено о том, что при передаче Ф-16 УкРуине его страна, по праву и по Закону, считается участником войны на стороне УкРуины? ПОЧЕМУ??? У кого из наших ВОРОТИЛ и ПРАВИТЕЛЕЙ такие охеренно шкурные интересы в этой Пидерландии? Видимо есть и не маленькие. А в Белгородской, Курской, Ростовской областях, в Краснодарском крае, в Крыму люди ощутят прибытие этих Ф-16, да и до Тульской и Московской областей уже их БПЛА долетают, а с прибытием на фронт Ф-16 не только БПЛА долетать будут. На линии фронта наши бойцы тоже ощутят прибытие Ф-16. Или не так?
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