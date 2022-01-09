Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале перечислила условия, которые необходимо Сообщение Симоньян перечислила условия, которые необходимо поставить Казахстану за помощь РФ появились сначала на Листай.