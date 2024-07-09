Омские депутаты одобрили передачу «Зеленого острова» в концессию владельцу «Вокруг света». Парк отдадут частнику на 25 лет.
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Омские депутаты одобрили передачу «Зеленого острова» в концессию владельцу «Вокруг света». Парк отдадут частнику на 25 лет.