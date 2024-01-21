Эксперт Ходаренок: Замена Залужного на Буданова на руку РФ, так как он полный профан в военном деле

Военный журналист и эксперт Михаил Ходаренок, выступил в эфире радиостанции «Вести FM» и заявил о том, что пертурбация в самых высших эшелонах военного командования Украины, проводится, несомненно, в интересах России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии