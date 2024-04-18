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Месть парню обернулась смертью малыша: Как няня-убийца из Тюмени избежала наказания

Месть парню обернулась смертью малыша: Как няня-убийца из Тюмени избежала наказания

Месть парню за несостоявшиеся отношения обернулась смертью полугодовалого малыша. Няней-убийцей из Тюмени оказалась 23-летняя девушка, которая впоследствии избежала тюремного наказания за сожжение брата возлюбленного.

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