Американская армия ищет новые технологии борьбы с дронами, в том числе с их «роями»

Как показали уже два военных конфликта, украинский и палестино-израильский, беспилотники составляют крайне важный сегмент оснащения и ведения боевых действий в современной армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Российский истребитель МиГ-31 «перехватил» над Баренцевым морем норвежский самолёт разведки
- Две лодки с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсирования Днепра под Херсоном - Минобороны
- Третий по популярности немецкий политик Сара Вагенкнехт объявила о выходе из состава «Левых» и создании собственной партии
Свежие комментарии