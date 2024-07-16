"Заявления Путина" и скандалы в Шереметьево: У диверсантов "всё в порядке". Почему украинцам массово отказывают во въезде в Россию - Царёв

Скандалы в Шереметьево продолжаются, военблогер Юрий Подоляка рассказал, что отказывать украинцам на въезд в Россию стали практически всем, притом по весьма неожиданным причинам и без учёта заслуг перед нашей страной: "Перечеркивает все официальные заявления Владимира Путина".