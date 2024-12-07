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Правящая партия Южной Кореи бойкотировала голосование по импичменту президента

Правящая партия Южной Кореи бойкотировала голосование по импичменту президента

Большинство депутатов от правящей партии "Гражданская сила" покинули зал пленарных заседаний Национального собрания Республики Корея, скорее всего, в попытке бойкотировать голосование по импичменту президента.

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