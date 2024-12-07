Правящая партия Южной Кореи бойкотировала голосование по импичменту президента

Большинство депутатов от правящей партии "Гражданская сила" покинули зал пленарных заседаний Национального собрания Республики Корея, скорее всего, в попытке бойкотировать голосование по импичменту президента.
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