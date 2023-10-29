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Путин поздравил Эрдогана со 100-летием образования Турецкой Республики

Путин поздравил Эрдогана со 100-летием образования Турецкой Республики

ТАСС/Вячеслав Прокофьев Президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана со 100-летием образования Турецкой Республики, отметив, что страна по праву пользуется большим авторитетом во всем мире.

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