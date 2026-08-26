От Беларуси до Гвинеи: гости из 11 стран посетили Калужский драмтеатр

На этой неделе Калужский драматический театр принял международную делегацию. В Калугу приехали представители Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Китая, Индии, Омана, Малайзии, Мозамбика, Буркина-Фасо, Камеруна и Гвинеи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии