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Калуга-поиск

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От Беларуси до Гвинеи: гости из 11 стран посетили Калужский драмтеатр

От Беларуси до Гвинеи: гости из 11 стран посетили Калужский драмтеатр

На этой неделе Калужский драматический театр принял международную делегацию. В Калугу приехали представители Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Китая, Индии, Омана, Малайзии, Мозамбика, Буркина-Фасо, Камеруна и Гвинеи.

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