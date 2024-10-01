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Царьград

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Роботы MIT проводят сложные задачи: Clio и робот Spot исследуют офисные здания

Роботы MIT проводят сложные задачи: Clio и робот Spot исследуют офисные здания

Команда MIT тестирует Clio на роботе Spot в офисных условиях. Система автоматически сегментирует сцены, выполняя задачи от перемещения журналов до поиска выживших, и может быть применена в областях спасения и промышленности.

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