Роботы MIT проводят сложные задачи: Clio и робот Spot исследуют офисные здания

Команда MIT тестирует Clio на роботе Spot в офисных условиях. Система автоматически сегментирует сцены, выполняя задачи от перемещения журналов до поиска выживших, и может быть применена в областях спасения и промышленности.
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