Как приготовить сочную тушёную капусту с мясом: 5 аппетитных рецептов

Осталась капуста, а в голове ноль идей, что с ней делать? В таком случае, пришло время потушить её, тем самым убив сразу двух зайцев, отметая все вопросы, что приготовить на первое, второе, третье и обязательно на закуску.
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