Вечером 31 августа на улице Октябрьской в Туле произошло смертельное ДТП с мотоциклом. По данным соцсетей, мотоциклист погиб.
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