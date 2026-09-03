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Два небольших магазина по соседству построят в барнаульском селе Власиха. Рендеры

Два небольших магазина по соседству построят в барнаульском селе Власиха. Рендеры

Градостроительный совет Барнаула согласовал размещение двух торговых объектов на ул. Мамонтова в селе Власиха – в конце улицы, где почти заканчивается жилая застройка.

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