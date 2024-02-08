Ушла эпоха. Во Владивостоке вновь закрылся премиальный магазин

Во Владивостоке еще в начале января закрыли супермаркет «Яппи» на улице Некрасовской, 76. Ранее в Сети утверждали, что он не сможет вновь открыться на прежнем месте, но все же открылся на короткое время, сообщает PRIMPRESS.
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