Два китайских авианосца вышли в море перед визитом спикера Палаты представителей США Пелоси на Тайвань

Политик находится в Малайзии, как сообщают СМИ, она прибудет на Тайвань 2 августаАвианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» Народно-освободительной армии Китая покинули порты Циндао и Санья, их могут направить в район Тайваньского пролива перед визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.