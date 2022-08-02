Два китайских авианосца вышли в море перед визитом спикера Палаты представителей США Пелоси на Тайвань

Политик находится в Малайзии, как сообщают СМИ, она прибудет на Тайвань 2 августаАвианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» Народно-освободительной армии Китая покинули порты Циндао и Санья, их могут направить в район Тайваньского пролива перед визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
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